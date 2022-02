Buurtbewoners vaccinatiecentrum Aalst klagen over overlast:  "Kinderen kunnen hier niet meer veilig spelen"

In Aalst zijn de omwonenden van het vaccinatiecentrum niet te spreken over de vele wagens die er passeren. Ze ergeren zich onder meer aan de smurrie die de auto's er achterlaten. Ook vinden ze het niet meer veilig voor kinderen die er vaak spelen. "We vinden het jammer dat de stad geen gehoor geeft aan onze klachten", zegt buurtbewoner Guido Goetvink.