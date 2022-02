Jongerenlijn "Awel" kreeg opnieuw 2 procent meer oproepen in 2021,  corona niet de hoofdoorzaak van kopzorgen

De twee grote gespreksonderwerpen waren in 2021 interpersoonlijke relaties (vooral relatie tot de ouders) en mentaal welbevinden. Sibille Declercq: "Het is niet vreemd dat de relatie van jongeren tot hun ouders onder druk staat. In deze coronatijden waar jongeren veel meer thuis zijn (onder andere door quarantaines en thuisonderwijs), zijn er logischerwijs meer ruzies en spanningen met de ouders."

Onder "mentale gezondheid" registreert Awel thema’s als "niet goed in je vel zitten en somberheid" (6.154 gesprekken in 2021), "angst en spanning" (3.856 gesprekken),"depressie en zelfmoordgedachten" (2.879 gesprekken) en "zelfvertrouwen" (2.681 gesprekken), subthema’s die alle vier de top 10 halen. Ook thema’s zoals "verdriet, verlies en rouw", "automutilatie" en "verslaving" horen eronder. Ook op het forum was het onderwerp "niet goed in je vel" nummer één, en de informatieve pagina’s over "niet goed in je vel zitten" en "zelfdoding" werden op awel.be veel bezocht.