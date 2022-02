correcties en aanvullingen in februari

In het Journaal van 19 uur op 7 februari werd gezegd dat Beat Feuz, de winnaar van de gouden medaille in het Alpineskiën, 41 jaar is en daarmee de oudste medaillewinnaar in die discipline. Dit klopt niet. De Fransman Johan Clarey is 41 jaar en hij heeft de zilveren medaille behaald. Johan Clarey is dus de oudste medaillewinnaar in het alpineskiën.