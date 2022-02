Dansgroep Imago Tijl uit Pelt viert 65e verjaardag

Birgit Hannes, de tweede choreografe ziet elk detail als de jongens repeteren. “Schouders recht, voel het ritme, pak de spanning”, niets wordt aan het toeval overgelaten.

Voor de jongens is het best wel een stap om bij de groep te komen. “We horen vaak dat dansen voor meisjes is”, zegt een van de leden. “Maar om op dit niveau te dansen heb je echt wel wilskracht nodig. Bovendien is Imago Tijl zoveel meer dan dansen. Het is mooi om naar te kijken, leuk om te doen, we zien een stuk van de wereld en mijn beste vrienden heb ik hier. “

Meer informatie over Memory Lane vind je op imagotijl.be