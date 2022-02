Dendermondse pijnders volop aan het oefenen om Ros Beiaard dit jaar door de straten te dragen

Luc De Jonghe is paardendeken bij de Gilde der Vrije Pijnders. In 1975 hielp hij voor het eerst het paard dragen: “We waren met 9 thuis, 4 van mijn broers zaten toen op het Ros en ik had de eer om hen te dragen.” Sindsdien liep Luc vijf keer de ommegang en is ook hij bezig met de voorbereiding voor de volgende. “Het is niet evident”, legt Luc uit, “We hebben 12 jaar moeten wachten in plaats van 10.”

Ze trainen sinds enkele maanden in een fitnesscentrum onder leiding van een persoonlijke coach. Die werkte speciale oefeningen uit voor de benen en de schouders. “Je draagt 50 procent op de schouders, 50 procent op de handen, omdat dat een zekere cadans geeft aan het paard, zo ziet de beweging er natuurlijker uit.”