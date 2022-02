Diegem-Lo blijft bestaan als woonkern: "Dit is een leuke buurt" 

"Gered zijn we nog niet, maar we zijn op goeie weg", reageert Rik Haegebaert, die al 40 jaar in Diegem-Lo woont. "Vergis je niet, dit is een leuke buurt. We zijn een hechte gemeenschap en we nemen nieuwe inwoners graag op in ons midden. We organiseren geregeld buurtfeestjes."

Haeghebaert vindt de vergelijking met Doel niet helemaal terecht. "Dit is geen spookdorp. En de luchthaven aast niet meer op Diegem-Lo voor uitbreiding. Er wonen hier mensen en gezinnen, en de prijzen van de huizen gaan net als overal omhoog. En dat je hier ook naar schaapjes kan kijken, die op de wei grazen, is mooi meegenomen", besluit Haeghebaert.