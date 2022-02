Van 160 kilo naar 80 kilo: Dimitrie uit Geluwe verliest helft van gewicht door te fietsen 

"Toen ik op m'n zwaarst was, kon ik niet meer goed wandelen. Bewegen was lastig. Ik kon me moeilijk bukken en 's morgens was ik nooit echt wakker. Ik had weinig energie. Nu ben ik zo fris als een vis. Mijn leven is helemaal veranderd. Als ik nu een dag niet kan fietsen, dan voelt het alsof ik die dag niet geleefd heb."

"Op twee jaar tijd heb ik 30.000 kilometer afgelegd. Ik fiets sowieso elke dag naar mijn werk: van Geluwe naar Hulste. Dat is net geen 25 kilometer. In het weekend doe ik dan langere fietstochten, zeker nu mijn vrouw ook een fiets gekocht heeft. Zij heeft wel een elektrische fiets", lacht Dimitrie.