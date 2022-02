Discowedstrijd met meer dan 600 dansers in Zottegem: "Blij dat we de dansstudio weer mogen vullen"

In Zottegem vond vandaag een discodanswedstrijd plaats met meer dan 600 deelnemers. Zowel kinderen als jongvolwassenen streden solo, in duo of in groep om een titel. "Wij zijn enorm blij dat er weer gedanst mag worden", zegt voorzittter Ineke Legon van De Dansstudio. "De voorbije twee jaar hebben we de leegte van de dansstudio ervaren, we zijn blij dat we die weer mogen vullen."