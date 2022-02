Twee jaar na dodelijk duikongeval moet duikinstructeur naar rechtbank

De families van Kurt en Nathalie zijn burgerlijke partij in de zaak. “Wij doen dit vooral voor Arnaud”, zegt oma Annita. Zij is de mama van Kurt en neemt nu de opvoeding van zijn zoontje Arnaud (11) op zich. “Ik zou niet willen dat Arnaud later zegt: "Waarom heeft moeke nooit gekeken voor antwoorden?" We willen hem alle kansen geven om eventuele antwoorden te krijgen over de dood van zijn papa.

Hij heeft het ondertussen min of meer een plaats gegeven, maar zit toch nog met veel vragen. Zijn papa was dan ook zijn grote held. Vroeger wou hij eigenlijk niet weten dat zijn papa dood was. Hij verzon dan eigenlijk redens waarom zijn papa er niet was. "Hij zit misschien op een eiland", zei hij. Het was en is echt niet gemakkelijk. Toen Nathalie gevonden was, begon hij het te beseffen. Arnaud is ook erg leergierig. Hij doet het goed op school, gelukkig. Hij zou ook graag het proces volgen maar of dat een goed idee is weten we niet.”