2 (positieve) meisjes aan de Leie: Suzette (9) en Enora uit Drongen vieren coronaverjaardag met isolatiepicknick

Koud had Suzette het niet. "We hadden allebei een dekentje en we droegen dikke kleren. Ik had Enora al even niet gezien omdat zij al eerder in quarantaine moest en enkele dagen later besmet bleek. Gelukkig voelen we ons allebei niet ziek. We zaten er helemaal alleen, soms keek een voorbijganger wel eens nieuwsgierig toe vanop een afstand."