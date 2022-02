Drukke sportzomer in Kinrooi met 4 BK's: "Extra attracties op onze Maasplassen"

De Maasplassen zullen deze zomer intensief gebruikt worden voor verschillende sportactiviteiten. Het BK triatlon, het BK beachvolleybal, het BK windsurfen en het BK feedervissen staan er gepland. Het WK feedervissen in oktober, dat normaal gepland stond in Oekraïne, gaat door de aanhoudende spanningen in het land waarschijnlijk ook door aan de Maasplassen. Het verdict daarover valt begin maart.