Annemie uit Halen plant bos ter nagedachtenis van overleden echtgenoot Dirk: "Blijvende herdenking"

Op zondag 6 februari stelt Annemie Vandeputte samen met een andere eigenaar een stuk grond ter beschikking in Halen. Daar zal Luminus en het Jane Goodall Institute Belgium zo’n 5725 bomen planten. Het kadert in de actie “Forest in One Day”.

"We willen onze bijdrage leveren aan een mooiere natuur en een beter klimaat. Dirk was heel begaan met de natuur en heeft door de jaren heen deelgenomen aan vele klimaatacties", vertelt Vandeputte aan Radio 2 Limburg. "We hebben 25 jaar geleden al 2 hectare bos aangeplant achter ons huis. Op deze manier wil ik zijn werk voortzetten en een blijvende herdenking aan Dirk achterlaten, niet alleen voor onze kleinkinderen, maar voor iedereen.”