Eerste digibank in Zuid-Limburg deze week van start: Kwetsbare mensen worden er digitaal geholpen

Kwetsbare gezinnen, werkzoekenden of ouderen die alleen wonen kunnen terecht in de digibank voor uitleg of een opleiding. Ze zullen er ook tablets of computers kunnen uitlenen en mensen zullen ook aan huis komen om mensen op weg te helpen.

"We willen iedereen laten meegenieten van de digitale mogelijkheden", zegt Loes Ory van het lokale dienstenbedrijf IN-Z. "Dat los je niet op door alleen laptops te verdelen. Maar ook door iemand die je uitlegt hoe je op een eenvoudige manier op het internet geraakt, of hoe je mediawijs met die zaken kan omgaan. We gebruiken daarvoor brugfiguren die ook zelf uit een maatschappelijk kwetsbare omgeving komen. Ze zijn opgeleid tot mediacoach om de mensen verder te helpen."