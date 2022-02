51 mensen geëvacueerd uit een gebouw in Elsene

Het is niet helemaal duidelijk of het om een appartementsgebouw of om een kraakpand gaat. Hoe dan ook heeft de lokale politie het gebouw in de loop van de avond helemaal ontruimd en alle 51 aanwezigen geëvacueerd. Volgens de politie gebeurde dit uit veiligheidsredenen. Zo was er bijvoorbeeld sprake van brandgevaar.

Het gaat alles samen over 10 gezinnen (24 volwassenen met 22 kinderen) en 5 alleenstaanden. Die hebben nu tijdelijk onderdak gekregen in een hotel in de buurt, in afwachting van een oplossing op langere termijn.