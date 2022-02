Festival Amani: drie dagen vrede op het podium in het woelige Oost-Congo

Op een terras in Goma oefent de "Fanfare du Kivu". Net als bij de vorige editie in 2019 - want de vorige jaren was corona de spelbreker - geeft de Franse fanfare Mortal Kombat uit Rijsel opleiding in trompet, saxofoon en andere blaasinstrumenten. De spelers zijn amateurs en beginnende muzikanten. Er zijn burgers bij, maar ook leden van muziekkapellen van het leger en de politie.

In andere tijden zijn ze vaak elkaars tegenstanders, maar hier, op het Festival Amani, spelen ze broederlijk naast elkaar. "We hebben elkaar nodig. Ieder speelt zijn eigen noten en soms neemt de ene in de melodie het van de andere over. Dat is harmonie", zegt Jeremie of Yeremia Vindu, een plaatselijke trompettist die sinds hij de eerste keer meedeed, een carrière aan het opbouwen is.