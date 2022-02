Italianen leven toe naar finale Festival van Sanremo: “Miljoenen kijkers op het puntje van hun stoel”

Presentator van dienst is Amadeus. “Hij heeft als het ware de sleutel van showbizzland in Italië in handen. Elke avond krijgt hij een co-presentator of -presentatrice. Dinsdag was dat Lorena Cesarini, een zwarte Italiaanse. Zij heeft het erover gehad dat, toen bekend raakte dat ze mee mocht presenteren, ze heel veel racisme over zich heen heeft gekregen. Ze hield daarmee als het ware die spiegel voor aan de maatschappij. Racisme is in Italië een groot probleem.”