"Formidable" van Stromae verovert de eerste plaats in de Bravo België top 100 van MNM

Stromae ging aan de haal met de eerste plaats. Zijn hit "Formidable" kwam uit in 2013, maar is nog steeds razend populair. "Alors on danse", het lied waarmee hij doorbrak haalt ook de top 10 en is daarbovenop de sterkste stijger. Stromae zette in 2016 even zijn carrière op pauze wegens gezondheidsproblemen. Nu is hij echter bezig aan zijn comeback. Hij liet al twee nieuwe singles op de wereld los "Santé" en "L'enfer" die het allebei trouwens ook goed doen in de Bravo België top 100. In maart komt zijn nieuwe album "Multitude" uit.