Futurisme in de Kempen: expo confronteert kunstenaars Jakob Smits en Jules Schmalzigaug

“Uitdrukking van kleur en van beweging. Interieur van de basiliek van San Marco” is zo’n futuristisch werk uit 1913 van Schmalzigaug, dat in Mol te bewonderen is. Een explosie van kleur. “Je ziet dat hij de wereld uit elkaar rafelt in fragmenten,” zegt Deceuninck. “Jakob Smits doet dat ook, maar zijn eindbeeld is dan weer reeël, evenwichtig, landelijk. Hun manier van werken is wel ergens dezelfde.” Samengevat: "Zo exuberant als dit is, zo verstild kan Jacob Smits zijn; zo raken de uitersten elkaar dan weer.”