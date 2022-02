Geen publiek tijdens BK Judo voor de jeugd in Tielt

Volgens de huidige regels van de overheid zou de Koninklijke Judoclub Tielt met een maximumcapaciteit van 70 procent kunnen werken in de judozaal. Maar organisator Thijs Vandevondele legt uit waarom het toch zonder publiek zal zijn. "Als de CO2-waarden stijgen, moeten we de deuren openen. Dat is moeilijk als de wedstrijden volop bezig zijn. Daarnaast is het praktisch onhaalbaar om met inschrijvingslijsten te werken, want de mensen komen uit heel België. We willen zeker geen mensen aan de deur weigeren, dat gaat gewoon niet."

Het BK judo voor de jeugd is op 19 en 20 februari 2022. Supporters kunnen de wedstrijden online volgen via een Youtube-kanaal. Op 5 en 6 november is het de beurt aan de volwassenen.