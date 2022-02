Zware industriebrand woedt in Gijzegem, omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden

De hulpdiensten en burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) zijn ter plaatse. De burgemeester coördineert de actie ter plaatse met alle hulpdiensten. "We hebben te maken met een zware uitslaande brand in de Nijverheidslaan in Gijzegem. De hulpdiensten doen er alles aan om die onder controle te krijgen."

"Wegens het industriële karakter en de windrichting vragen we alle inwoners van Gijzegem en Hofstade om tot verder bericht hun ramen en deuren gesloten te houden en hun ventilatie uit te schakelen."