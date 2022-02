Optocht voor welzijn van Spaanse windhonden in Leuven: "Die honden ondergaan nog altijd extreme mishandelingen in Spanje"

"Het is belangrijk dat de mars gehouden wordt, want die dieren ondergaan nog altijd extreme mishandelingen", vertelt Ann Grammet van Greyhounds in Nood, één van de grootste Europese organisaties die zich bekommeren om het lot van de Spaanse windhonden of "galgo's". "Je kan je soms niet voorstellen wat die dieren moeten ondergaan." In Spanje worden windhonden voornamelijk gebruikt voor races en de plezierjacht op hazen. De honden ondergaan hiervoor zware trainingen. Zo worden de dieren vastgebonden aan de achterkant van een auto om achter de auto te rennen terwijl deze rijdt. De bedoeling is dat de honden zo een groot uithoudingsvermogen en dito snelheid kweken.



"Elk jaar zijn er vijftigduizend honden die niet meer mee kunnen door ouderdom bijvoorbeeld. Vijfduizend honden daarvan krijgen via Europese verenigingen elders een gouden mandje. Maar de overige 45.000 dieren verdwijnen op gruwelijke manieren: ze worden levend verbrand, opgehangen aan een boom of achtergelaten in een veld."