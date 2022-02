Sint-Pieters-Leeuw zoekt handige Harry's en Henriettes om kapelletjes op te knappen  

Sint-Pieters-Leeuw telt in totaal 48 kapelletjes. Die zijn in handen van privé-eigenaars, de kerkfabrieken of van de gemeente zelf. "Vorig jaar hebben we in onze gemeente een inventartis gemaakt van alle kapelletjes", vertelt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). "Al deze kapelletjes zijn voor ons heel waardevol, ze zijn een deel van ons cultureel erfgoed en we willen die dan ook goed bewaren. Alleen blijkt dat sommige kapelletjes dringend een opknapbeurt nodig hebben en daarvoor zoeken we mensen."