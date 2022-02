"Het uitgangspunt voor "Space Jam" was te zot voor woorden. Maar we hebben het wel gedaan!"

En Jordan deed in "Space Jam" dan ook wat hij altijd al gedaan had, zo tekende The Guardian in november 2016 op: "In welke situatie Jordan zich in de film ook bevindt, hij is steeds in staat een glimlach op de mond te toveren. Wat er ook gebeurt, glimlachen zal hij. Iets wat hij wellicht meegekregen heeft tijdens de vele reclamecampagnes waaraan hij meegewerkt heeft. Want een product verkoopt het best, als je eindigt met een lach. Zodat de koper weet dat, als je dat product koopt, alle pijn die eraan vooraf gaat als sneeuw voor de zon verdwijnt."

Michael Jordan: "De opnames waren toch wel zenuwslopend. Ik ben dan ook geen acteur. Bovendien zag ik mijn tegenspelers niet, wat het wel makkelijker maakte voor mij om niet al te nerveus te zijn. Stel je voor dat ik Bugs Bunny steeds voor me gezien had! Maar we hebben veel gelachen tijdens de opnames en het is een geweldige film geworden. Nee, dit is geen ambitie voor mij, maar ik ben wel blij dat ik het één keer in mijn leven mag meemaken." (Rode loper-interview, november 1996)

Joe Pytka: "Michael deed zijn best, zo goed als hij kon. Hij was zichzelf, pakte de job erg professioneel aan, was altijd op tijd aanwezig en leerde braaf zijn tekst. Wij maakten het hem daarbij zo makkelijk mogelijk." (Entertainment Weekly)