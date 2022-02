Hoge Gezondheidsraad vindt vaccinatieplicht aanvaardbaar onder voorwaarden van leeftijd en tijdsduur

Afhankelijk van welk doel beleidsmakers op dit moment voorop willen stellen met de invoering van de vaccinatieplicht, is het relevant om over bepaalde leeftijdsgrenzen na te denken, stelt de HGR:

Als de autoriteiten bijvoorbeeld voor ogen hebben om sterfte te beperken, dan zou deze enkel kunnen gelden voor alle 65-plussers bijvoorbeeld.

te beperken, dan zou deze enkel kunnen gelden voor alle 65-plussers bijvoorbeeld. Als het hoofddoel is om het ziekenhuissysteem te ontlasten en uitstel van zorg te minimaliseren, dan zou een leeftijdsgrens vanaf 40 jaar en ouder relevant zijn.

en uitstel van zorg te minimaliseren, dan zou een leeftijdsgrens vanaf 40 jaar en ouder relevant zijn. Een verplichting voor de volledige volwassen bevolking zou dan weer als doelstelling kunnen hebben om de overbelasting van huisartsen en eerstelijnszorg aan te pakken.

De HGR besluit: "Op dit ogenblik en op basis van de huidige kennis van dit virus, zijn varianten en de huidige vaccins, oordelen we dat een dergelijke vaccinatieplicht van beperkte duur geoorloofd is. De relevantie ervan moet echter regelmatig worden herzien, bijvoorbeeld elk jaar, op basis van voortschrijdend inzicht over toekomstige varianten, nieuwe vaccins (in ontwikkeling) en de epidemiologische situatie op dat moment."

Kijken naar de evolutie dus, en daarom spreekt de HGR zich ook niet uit over een specifieke termijn. De omstandigheden veranderen immers snel." We laten dit open omdat er misschien nog Europese of mondiale afspraken over komen," zegt Verdoodt. "Het is vooral belangrijk dat we goed nadenken waarom het nodig zou zijn voor de hele bevolking of een gedeelte ervan."

De Hoge Gezondheidsraad heeft nu haar standpunt bekendgemaakt, het is aan de politici om effectief knopen door te hakken.