Huisarts uit Berlaar stopt door vaccinatieverplichting zorgpersoneel: "Ik sta er niet achter voor mezelf, dus dan houdt het op"

Op 1 april sluit de groepspraktijk van Dom in Berlaar. Dat heeft ook gevolgen voor haar collega's in de praktijk. "Een huisarts in opleiding moet naar een andere praktijk. Dan bleef er nog één collega over, maar die zag het niet zitten om het hele patiëntenbestand alleen over te nemen, dus die stopt ook. De beslissing om te stoppen is mijn beslissing, maar die is ook voelbaar voor de andere collega's."