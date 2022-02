Leuven wil alle inwoners mee op de digitale trein krijgen

De coronapandemie heeft de digitalisering in een stroomversnelling gebracht. Denk maar aan online lessen, thuiswerk en andere digitale toepassingen die van de ene dag op de andere deel zijn gaan uitmaken van ons dagelijks leven.

"In de lente van 2020 deelden we 1.200 laptops uit aan Leuvense gezinnen. Zo konden alle leerlingen in contact blijven met de klas en de lessen blijven volgen. We verwachten dat onderwijs nog meer op de computer zal inzetten. Maar we weten dat veel ouders in de kou blijven staan, omdat ze hun kinderen niet kunnen helpen met die computer", zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera (Vooruit).