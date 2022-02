Belg vermist in IJsland na mogelijk ongeval met toeristenvliegtuigje

Het vliegtuigje was gisteren om 10.30 uur lokale tijd op de luchthaven van Reykjavik vertrokken om over de zogenoemde Golden Circle te vliegen, een reeks belangrijke trekpleisters en natuurwonderen in het zuidwesten van het land, zoals geisers, watervallen, lavavelden en vulkaankraters.

Twee uur later zou het vliegtuig opnieuw landen in Reykjavik, maar dat is dus niet gebeurd. Er zaten vier mensen aan boord, een IJslandse piloot en drie toeristen. Een van hen is een Belg.



Er zijn twee helikopters van de kustwacht, kleine privévliegtuigen en ongeveer 500 reddingswerkers ingezet om het vliegtuig en de vier inzittenden te vinden. Ze moeten een moeilijk en besneeuwd gebied in het zuidwesten van het eiland doorzoeken. Ook een vliegtuig van de Deense luchtmacht is ingezet.

Op basis van mobiele telefoongegevens wordt nu in de eerste plaats gezocht in het gebied Thingvellir, laat de IJslandse kustwacht weten aan het Amerikaanse persagentschap AP.