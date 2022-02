IJsland stopt in 2024 met commerciële walvisjacht: welke landen jagen nog op walvissen en hoeveel worden er gevangen?

IJsland hervatte de commerciële jacht in 2003. De jacht op de blauwe vinvis, het grootste zeezoogdier ter wereld, bleef echter verboden. De huidige IJslandse quota, die werden vastgelegd in 2019, laten toe om elk jaar in het totaal 426 walvissen te vangen: 209 gewone vinvissen en 217 dwergvinvissen.

Maar de twee belangrijkste bedrijven die beschikken over licenties hebben de voorbije jaren amper walvissen gevangen. In drie jaar tijd is in de IJslandse wateren één walvis gevangen, een dwergvinvis in 2021.