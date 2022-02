Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek al bijna twee weken vermist in Peru

"Er is geen nieuws meer ontvangen van Natacha de Crombrugghe sinds 23 januari. De familie is ongerust", zo luidt de oproep op sociale media voor de verdwenen Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek. Natacha is op vakantie in Peru en zou er de Colca Canyon bezoeken, een toeristische kloof op zo'n 160 kilometer van Arequipa, de op één na grootste stad van Peru. Maar sindsdien heeft niemand haar nog gehoord.