"Hoe minder zand, hoe minder inkomsten": stranduitbaters Knokke-Heist vragen meer zand na storm Corrie 

De uitbaters vragen dat er nog voor de zomer extra zand wordt opgespoten om het strand weer groter te maken. "Wij stellen opnieuw vast dat er veel minder meters strand beschikbaar zijn voor ons", zegt Kevin Caes van strandbar Lichttorenstrand. Het Agentschap Maritieme Dienst & Kust had extra zand beloofd voor onze gemeente, dat was een tweejarenplan. Het eerste jaar hebben ze extra zand opgespoten van Heist tot aan het casino van Knokke. Dit jaar was het stuk vanaf het casino tot het Zoute aan de beurt. Dat hebben ze uitgesteld. Voor ons is dat uiteraard een drama, want wij liggen tussen het casino en het Zoute."

Zand opspuiten doen ze niet alleen voor de ondernemers op het strand. "In de eerste plaats komt het zand er om de dijk te beschermen", gaat Caes voort. "Dat is logisch. Maar wij ondernemen op het strand en minder zand betekent ook minder inkomsten. Wij kunnen minder ligbedden en strandcabines verhuren, omdat het strandplateau enkele meters is ingekort. Nu bedraagt het plateau 55 meter, maar die zou eigenlijk moeten verdubbelen. Ik weet dat ze ermee bezig zijn. Zand opspuiten kost ook handen vol geld. Misschien is het daarom dat ze het uitgesteld hebben?"