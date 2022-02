Kortrijk krijgt een digibank, maar wat is dat precies?

Digibank Kortrijk gaat van start vanuit een centrale ontmoetingsplaats in de stadsbibliotheek en 20 verschillende digipunten. In totaal zijn er 6 Vlaamse steden die met zo'n digibank starten en daarvoor Vlaamse subsidies krijgen.

Minister van Werk en Sociale Economie, Hilde Crevits (CD&V): "Met de opstart van lokale digibanken wil ik het risico op digitale uitsluiting verminderen. Burgers kunnen in digibanken terecht voor het ontlenen van een computer of smartphone, het volgen van opleidingen of workshops rond digitale vaardigheden en voor individuele begeleiding bij het gebruik van online dienstverlening."