Kwart minder sluikstorten in 2021 in Noordrand

"Er is geen toverrecept tegen sluikstorten", zegt Jan Buysse, CEO van de intercommunales Incovo en Interza. "Maar we proberen dit probleem wel aan te pakken, al vraagt dat natuurlijk heel wat inspanningen op verschillende vlakken. Wij ruimen de sluikstorten heel snel op, we proberen plaatsen die er niet echt mooi uitzien samen met de gemeenten wat mooier te maken of we sluiten ze af. En er is natuurlijk ook nog de handhaving, de boetes die we kunnen uitdelen en het gebruik van camera's."