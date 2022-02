Limburgse wolven maakten vorig jaar 127 slachtoffers: "Lichte toename in vergelijking met 2020"

Vorig jaar werden ook heel wat zwervende wolven gespot, vooral in de provincie Antwerpen. Maar de slachtoffers die zij maakten zijn niet opgenomen in de cijfers. "Als we de Limburgse roedel bekijken dan tellen we in 2021 gemiddeld iets meer dan 4 wolven", legt wolvenexpert Joachim Mergeay van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) uit. "Dan tellen we de wolven die al actief kunnen jagen. Dat zijn de volwassen wolven en de jaarlingen, de welpen rekenen we daar nog niet bij."