Maaltijdcheque of consumptiecheque: "Waarom kan ik niet kiezen met welke ik betaal?"

Maaltijdcheques zijn specifiek voor voeding, ecocheques alleen voor ecologische producten. “Maar een consumentencheque gaat veel breder, daarmee kun je zelfs cadeaubonnen betalen”, zegt Marinus. “De netwerken overlappen elkaar dus.”

Daarom koos de sector ervoor om alle verschillende netwerken met elkaar te combineren en één groot netwerk aan te bieden. Die situatie heeft wel een uitdaging: je kunt in een winkel vaak met verschillende types cheques terecht.

“Van bij de start is ons voornaamste aandachtspunt dat gebruikers hun cheques moeten kunnen gebruiken voor ze ongeldig worden”, zegt Marinus. “We hebben daarom een logaritme opgesteld dat ervoor zorgt dat het winkelpunt de cheques gebruikt die het eerst vervallen.”

Als consument word je daarvan ook op de hoogte gesteld wanneer je de cheques ontvangt. “Je kunt er dus op voorhand rekening mee houden”, zegt Marinus.

Sommige handelaars geven je bij het betalen wel de mogelijkheid te kiezen tussen maaltijd- of consumptiecheques. “Maar dat kan op dit moment helaas nog niet overal. We bekijken of we die keuze in elk winkelpunt technisch mogelijk kunnen maken”, zegt Marinus.