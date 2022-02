Mama van eerste Belgische biatlete op Olympische Spelen trots op dochter

Hoewel de sport in Noorwegen erg populair is, is het voor Belgen niet alledaags. "Toen Lotte met biatlon kwam aandraven, was het toch even wennen", aldus Els. "Het is een combinatie van langlaufen en schieten. Wapens, dat was toch iets nieuw voor ons", lacht Els. "Omdat Lotte nog maar 10 jaar was toen ze eraan begon, moesten wij ook met het wapen overweg kunnen. Want kinderen en wapens zijn natuurlijk geen ideale combinatie. Wij moesten dat wapen vervoeren en naar de arena's brengen, en dat tot ze 16 jaar werd."

Of Els stiekem op een medaille hoopt? "Dat is een verre droom. Ik hoop vooral dat ze veel mooie momenten beleeft op de Spelen."