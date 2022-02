Robert bouwt kasteel van Boezinge minutieus na in maquette

Nu staat het kasteel te koop, maar het domein blijft verboden terrein voor buitenstaanders. Wie toch graag eens binnengluurt, kan dat nu bij buurtbewoner Robert Bossu. Hij bouwde een maquette van het vooroorlogse “chateau de Boesinghe”. Want de bouwstijl van de huidige versie ligt hem niet zo. “Dat is veel te sober.” Hij werkte er 3 jaar aan. Hij maakte het werk tot in het kleinste detail na. Dus ook het interieur: de tegels, kroonluchters, muren, gordijnen, de trap,… “Soms moest ik daarvoor mijn eigen fantasie gebruiken.”

Momenteel staat het kasteel in zijn “mancave”, in afwachting van de uitgestelde internationale tentoonstelling van modelbouwers in Nieuwpoort. En Robert heeft al een nieuw project: het kasteel van Hooglede.