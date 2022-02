Parket vervolgt medewerkers vaccinatiecentrum Evergem die kind prikten met gebruikte spuit voorlopig niet

Op zaterdag 8 januari liep het fout in het vaccinatiecentrum Hoge Wal in Evergem. Daar was men net gestart met de vaccinatie van kinderen tussen 5 en 11 jaar. Een medewerker merkte op dat een spuit die hij aan het zetten was, leeg was en dus al eerder gebruikt was bij een vorige persoon. Uit onderzoek bleek dat een andere medewerker de gebruikte spuit tussen de nog toe te dienen vaccins had gelegd als grap. De twee, allebei verplegers, werden meteen op non-actief gezet en het parket opende een onderzoek naar onopzettelijke slagen en verwondingen.