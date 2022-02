Meer mensen laten asbest ophalen aan huis: "Ook informatie over hoe je asbest veilig kan verwijderen"

Sinds oktober 2020 kunnen inwoners van de regio Mechelen ervoor kiezen om asbest thuis te laten ophalen. Meer en meer mensen kiezen daarvoor, blijkt uit cijfers van IVAREM. In 2020 werd slechts 8 procent van het ingezamelde asbest bij inwoners thuis opgehaald, in 2021 was dat al gestegen tot 60 procent. Het gaat bijvoorbeeld om golfplaten, leien en vloertegels.