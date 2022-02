Aandeel van Meta - moederbedrijf van Facebook en Instagram - in 1 dag tijd gezakt met 25 procent

Het aantal gebruikers op alle platformen (Facebook, Instagram, Whatsapp, ...) is heel belangrijk. Er moeten steeds meer mensen bijkomen, want zo kan Facebook meer reclame verkopen. Maar in het laatste kwartaal van 2021 verloor het sociale netwerk 1 miljoen dagelijkse gebruikers. Het totaal ging van 1,93 naar 1,92 miljard. Een kleine daling, maar wel opmerkelijk want het is de allereerste keer dat het aantal gebruikers daalt.