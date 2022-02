Natuur en Bos veilt voor het eerst buitengewoon lokaal hout uit Meerdaalwoud

Bestaat het risico niet dat dit hout wordt opgekocht door Chinezen bijvoorbeeld? "Helemaal niet", verzekert Liesbet De Keersmaecker. "Dit is geen hout voor industriële toepassingen, zoals trappen, kasten of fineer. Het is ook geen topkwaliteit. Het is alleen maar interessant voor lokale houtbewerking. Dat blijkt ook uit de reacties die we binnen krijgen. Houtbewerkers zeggen ons dat ze dit een leuk initiatief vinden. Ze vinden zo een hout niet in de reguliere houthandel. Het zal dus in hoofdzaak lokaal verwerkt worden", besluit Liesbet.

De online catalogus van de veiling kan U hier raadplegen.