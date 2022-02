Secretaris-generaal van NAVO Jens Stoltenberg wordt hoofd van Noorse centrale bank

De 62-jarige econoom Jens Stoltenberg is al sinds 2014 de baas van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, die instaat voor de veiligheid van verschillende Europese landen, de VS en Canada.

Stoltenberg was van 2000 tot 2001 en van 2005 tot 2013 premier van Noorwegen. Daarom is er vanuit de oppositie kritiek op de benoeming van Stoltenberg. Gezien zijn politieke achtergrond zou de onafhankelijkheid van de centrale bank in het gedrang komen.