Alternatief voor carnavalsstoet in Sint-Truiden: "Vooral focussen op kindercarnaval, cafés en buitenevenementen"

"Maar we laten de andere carnavalisten niet in de steek", benadrukt Creten. "Er is dan misschien geen stoet, maar we voorzien wel een outdoor ontbijt en optredens van carnavalsartiesten in verschillende cafés. Ze gaan de geldende covidmaatregelen zeker respecteren, maar hopen toch nog op een code oranje tegen dan." Aan sfeer zal er geen gebrek zijn. "Heel de stad zal ingekleed zijn en we hopen ook dat de Truienaars, met het gezond verstand dat ze hebben, toch een beetje uit de bol kunnen gaan", sluit Vautmans af.