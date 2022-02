Nieuw mobiliteitsplan in Oudenburg: minder auto's en ander parkeerbeleid

In een aantal straten mag je alleen nog kort parkeren: een half uur. Op de markt van Oudenburg mag je 3 uur lang staan, maar als je langer wilt blijven staan, moet dat op een van de randparkings.

De meningen over het nieuwe parkeerplan zijn verdeeld: "Ik heb een dochtertje van 4 jaar oud. Het is niet evident om met haar langere afstanden te wandelen of met de fiets te gaan", zegt een papa. "Maar ik sta wel open voor het nieuwe mobiliteitsplan. Op voorwaarde dat er goede randparkings voorzien worden, met vlotte busverbindingen richting het centrum." Een andere inwoonster zou liever hebben dat het parkeerbeleid op de markt hetzelfde blijft."

Iemand stelt zich ook vragen of de mensen naar de randparkings sturen wel de oplossing is. "Wat met de handelaars in het centrum? De parkeerduur aanpassen, dat kan wel. Maar heel wat mensen uit het centrum weren, lijkt met minder interessant voor de lokale handel."