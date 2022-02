BEKIJK: Papegaai in Nieuw-Zeeland steelt GoPro-camera en maakt prachtige beelden

De kea is een inheemse papegaaiensoort, die leeft in de buurt van Mount Cook in Nieuw-Zeeland. De soort staat bekend om haar nieuwsgierige en ondeugende karakter. Zo durven de vogels wel eens portefeuilles of eten stelen van voorbijgangers. Deze keer was het een GoPro-camera.

De familie Verheul was aan het kamperen in het nationaal park Fiordland toen ze aan hun hut werden vergezeld door de papegaaien. Om het unieke moment vast te leggen, namen ze hun GoPro en plaatsten ze die op het balkon om zo de nieuwsgierige kea's te filmen. Maar dat was buiten één van de vogels gerekend. Die wachtte zijn moment af, nam de camera en vloog ermee weg.



De vlucht ging over een met bos bedekt landschap om uiteindelijk te landen beneden in de vallei. Tijdens de hele vlucht was de camera blijven lopen en dat leverde prachtige beelden op.