Onafbreekbare chemische stoffen toch afbreken: wetenschappers vernietigen PFAS in heet water

Een oplossing voor de vervuiling in Zwijndrecht is dit natuurlijk niet. Daar waar PFAS-stoffen al in het milieu terechtkwamen, is het te laat voor deze techniek: grondwater kunnen we nu eenmaal niet extreem en onder hoge druk verhitten. Maar het kan nieuwe verspreiding in geloosd afvalwater wel voorkomen in bedrijven waar PFAS-stoffen gebruikt worden. “Omdat superkritische wateroxidatiesystemen al commercieel beschikbaar zijn, zou dit een technologie kunnen zijn die snel uitgerold kan worden op sites met een grote impact,” vertelt een van de onderzoekers, Max Krause, aan het tijdschrift Scientific American.