Chinese president Xi steunt Russische president Poetin in dispuut met Westen: "Tegen elke verdere uitbreiding van NAVO"

De twee leiders legden een gezamenlijke verklaring af over hun "gemeenschappelijke visie over internationale veiligheid". Daarbij werd duidelijk dat China Rusland steunt in zijn dispuut met Oekraïne en het Westen. Poetin en Xi kanten zich gezamenlijk tegen "elke toekomstige uitbreiding van de NAVO" en roepen de NAVO ook op om de "Koude Oorlogmentaliteit" achterwege te laten. China steunt ook alle Russische veiligheidseisen die het aan het Westen heeft gesteld.

De twee landen veroordelen ook de oprichting van het AUKUS-pact, een strategische, militaire samenwerking tussen de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. China en Rusland verzetten zich tegen de oprichting van militaire of andere blokken in de regio van Azië en de Stille Oceaan, die ze als een destabiliserende factor in de regio zien.

Poetin en Xi steunen elkaar ook in andere internationale zaken binnen elkanders invloedssfeer. Zo staat Rusland achter het principe van "één China" en is het gekant tegen onafhankelijkheid van Taiwan. Beide landen zullen naar eigen zeggen ook nauwer samenwerken om kleurenrevoluties en "externe inmenging" daarin de kop in te drukken. Ze verwijzen daarmee naar revoluties in ex-Sovjetstaten, zoals de Oranjerevolutie in Oekraïne of de Rozenrevolutie in Georgië.