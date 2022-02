Al meer dan 20 auto's bekrast in Eke, politie voert onderzoek: "Vooral luxe-auto's worden beschadigd" 

"Het is eigenlijk sinds oktober dat we een reeks aangiften van beschadigingen aan auto's gekregen hebben", legt Katie Lefever van de politiezone Schelde-Leie uit. "Maar de laatste weken is het wel in een stroomversnelling gekomen, zijn er meer aangiftes geweest." De klachten komen allemaal van wagens die in de buurt van het Dorpsplein staan. Er worden krassen aangebracht op de flanken in de carrosserie van de auto, vaak in luxe-auto's: "Het gaat niet om bepaalde merken, maar we zien toch dat het om duurdere auto's gaat", vervolgt Lefever.