Ook tweede atelier van architect Victor Horta in Hortamuseum Sint-Gillis is nu open voor publiek

Het Hortamuseum in Sint-Gillis, Brussel, is gevestigd in het eigen huis en atelier van architect Victor Horta. De gebouwen bevinden zich naast elkaar in de Amerikaansestraat en werden opgetrokken tussen 1898 en 1901, op het hoogtepunt van de Art nouveau. In 1969 opende het Hortamuseum de deuren, sindsdien zijn verschillende ruimtes gerenoveerd en heropend. De naaikamer en het fotolabo openden in 2018, de laatste verdieping van het woonhuis in 2019 en het eerste tekenkantoor opende in 2020 zijn deuren op de tweede verdieping van het atelier om de verzameling afgietsels van Victor Horta onderdak te bieden.