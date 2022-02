Meetjesland lokt toeristen met borden op expresweg: "Veel mensen rijden door onze streek, we willen ze laten stoppen"

"Meetjesland, maak het mee!", die slogan prijkt langs de expresweg van Assenede naar Knokke. De twee grote reclamepanelen met een foto van de Grote Geul in Assenede moeten de voorbijrazende auto's overtuigen om te stoppen of later eens terug te keren. Want het Meetjesland heeft meer te bieden dan enkel de N49, zegt Vincent Laroy, de voorzitter van Toerisme Meetjesland.

Heel wat Antwerpse toeristen die naar de kust afzakken, kennen enkel de grote baan in het Meetjesland, daar wil de vzw verandering in brengen. "Veel mensen rijden dwars door onze streek, maar ze kennen onze streek niet", verduidelijkt Laroy. "Met de borden willen we toeristen overtuigen om de streek eens te verkennen. Als het te druk is aan de kust, kunnen ze terugkeren om een toertje te maken met de fiets of voor een wandeling door het krekengebied of de bossen."