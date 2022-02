Derde nacht voor 5-jarige Rayan in 35m diepe waterput: Marokkaanse reddingswerkers naderen, kleuter zou nog leven

Rayan belandde dinsdag in de waterput, niet ver van zijn woning in het dorp Tamorot in de noordelijke provincie Chefchaouen. "In een onoplettendheid viel hij in de put die ik aan het herstellen was", verklaarde zijn vader.



De reddingsactie op poten zetten is geen makkelijke opgave geweest. De waterput bevindt zich in onherbergzaam gebied en het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje in de lokale gemeenschap. Inwoners van zowat de hele regio hebben zich verzameld en houden de wacht aan de waterput. Omstaanders hinderden soms de hulpverleners en er werd een oproep gelanceerd om hen de nodige ruimte te geven.



Maar ook ver daar buiten brengt de reddingsactie een ongeziene golf van solidariteit teweeg, ook buurland Algerije leeft mee. Honderdduizenden mensen volgen de reddingsoperatie online. De hashtag #redrayan (in het Arabisch, red.) is trending op Twitter in Marokko. Sociale media worden overspoeld met emoticons van een gebroken hartje en gevouwen handen (van een gebed).